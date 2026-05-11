Надежный и недорогой: назван самый популярный автомобиль в Европе

В первом квартале 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Renault Clio занял 2% европейского рынка. Рост продаж этой модели составил 8%.

Модель традиционно ценится за стильный дизайн, низкий расход топлива и современное оснащение. Считается также, что это один из самых безопасных автомобилей в своем классе.

Вторым по популярности в Европе оказался кроссовер Volkswagen T-Roc, а третье место занял электромобиль Tesla Model Y, который продемонстрировал убедительный рост продаж (+60,8%).

Восстановление позиций Model Y в Европе произошло на фоне войны в Иране, что повлекло за собой заметный рост цен на топливо. Еще одним фактором роста популярности электромобилей Tesla специалисты называют выдачу разрешения на использование технологии помощи водителю Full Self-Driving в Нидерландах.

В целом, как и следовало ожидать, в десятке лидеров доминируют "европейцы". Особой популярностью пользуются модели Volkswagen, а также бюджетные модели от французских производителей.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

Renault Clio (+8%) Volkswagen T-Roc (-2,5%) Tesla Model Y (+60,8%) Nissan Qashqai (+4,2%) Volkswagen Tiguan (-4,1%) Volkswagen Golf (-12,4%) Dacia Sandero (-29,3%) Opel Corsa (-3,5%) Citroen C3 (-8,4%) Peugeot 2008 (-7,4%)

Ранее стало известно, что лидером немецкого рынка новых автомобилей в 2026 году (с начала года по март) стал Volkswagen Golf, на долю которого пришлось более 3% всех продаж.

По мнению обозревателей, это вполне закономерный результат: с момента дебюта в 1974 году Volkswagen Golf за десятилетия стал символом доступного, надежного и экономичного автомобиля. Дополнительным важным преимуществом модели является ее высокая ликвидность на вторичном рынке.

Напомним также, что ранее был назван самый популярный автомобиль в США. Им оказался легендарный пикап Ford F-Series.

