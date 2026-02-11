Изменился до неузнаваемости: Toyota представила новое поколение популярного кроссовера

В новой итерации Toyota Highlander стал электромобилем.

Toyota официально представила в США новый Highlander 2027 модельного года. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Популярный кроссовер полностью перешел на электротягу. Бензиновых, дизельных или гибридных версий больше не предусмотрено.

Автомобиль также кардинально изменился внешне. Теперь он напоминает электрокары семейства Toyota bZ (beyond Zero). В дизайне обновленного Highlander преобладают жесткие грани. Автомобиль имеет высокий капот и выраженный "нос", а фары и фонари соединены диодными полосами.

Размеры автомобиля также претерпели заметные изменения: его длина теперь составляет 5050 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1710 мм. Колесная база Highlander 2027 года составляет 3050 мм.

Новинку предложат в версиях на 6 и 7 посадочных мест. Мощность у автомобиля в переднеприводном исполнении составляет 221 л.с., а в полноприводном – 338 л.с.

Будут предложены аккумуляторные батареи емкостью 77 кВт∙ч (запас хода до 434 км) и 96 кВт∙ч (запас хода до 515 км). В интерьере автомобиля установлены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и центральный тачскрин на 14 дюймов.

Автомобили Toyota – другие новости

Напомним, что недавно стало известно о том, что в январе в сегменте новых легковых автомобилей лидером отечественного рынка гибридов стал кроссовер Toyota RAV4.

В целом в прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 2336 гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 40% превышает показатели прошлого года.

А еще ранее были названы модели Toyota, которые могут проехать более 300 тысяч километров. В список попали, в частности, Highlander, Tacoma и Corolla.

