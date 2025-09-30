Продажи автомобилей Lada за восемь месяцев этого года снизились на 24,9%, до 211,3 тыс. единиц.

С 29 сентября российский "АвтоВАЗ" перевел производство на сокращенную четырехдневную рабочую неделю. Такой режим работы может действовать до шести месяцев, сообщает The Moscow Times.

Решение могут пересмотреть, если ситуация на авторынке улучшится, однако вряд ли россиянам стоит на это рассчитывать из-за экономических проблем.

В России давно говорят об обвале продаж машин. Известно, что за восемь месяцев года продажи автомобилей Lada упали на 24,9%, до 211,3 тысячи единиц.

В середине сентября "АвтоВАЗ" сообщил о пересмотре производственных планов. Согласно новой стратегии, в этом году концерн должен выпустить около 300 тысяч автомобилей вместо ранее заявленных 500 тыс.

Обвал продаж машин в России

За первые шесть месяцев года российский авторынок обвалился почти на 30%. По словам аналитиков, до конца года в РФ могут закрыться до 20% автомобильных салонов. С 1 января по 1 сентября этого года количество автомобильных салонов и шоурумов в России уже уменьшилось почти на 10%.

Причины падения продаж у большинства автопроизводителей общие. Как индивидуальные покупатели, так и организации, приобретающие коммерческий транспорт, сократили спрос из-за очень высоких ставок по автокредитам и лизингу.

Некоторые покупатели откладывают приобретения в ожидании возможного возвращения западных брендов, ушедших из России после начала полномасштабной войны.

Напомним, за первый год после агрессии из России ушли более 40 автомобильных брендов, включая таких гигантов как Renault, Volkswagen и Toyota. Это привело к тому, что российский авторынок де-факто стал китайским, хотя бренды Китая в последнее время также сталкиваются с трудностями из-за падения продаж.

