Даже при благоприятном стечении обстоятельств по итогам года россияне ожидают снижения авторынка минимум на 10%.

С 1 января по 1 сентября этого года количество автомобильных салонов и шоурумов в России упало на 9% и составило 7284 точки. Об этом сообщает российское издание журнала Forbes.

Если говорить о городах-миллионниках, то наибольшее падение зафиксировали в Ростове-на-Дону (-29,3%), Воронеже (-18,8%), Красноярске (-17,2%), а также Волгограде и Самаре (-18,3% и -18,2%, соответственно).

Падение наблюдалось и на крупнейших рынках РФ. В Москве падение составило 11,1%, тогда как в Санкт-Петербурге составило 17,6%.

В пятерку по количеству закрытых дилерских центров в течение первого полугодия 2025 года вошли Li Auto (43), Bestune (38), Kaiyi (30), Dongfeng (29) и BAIC (27). Все они являются китайскими брендами.

По словам специалистов, сегодня около трети дилеров испытывают серьезные финансовые трудности или вообще находятся на грани прекращения деятельности, ведь структура рынка не обеспечивает достаточного уровня доходности ни для автопроизводителей, ни для продавцов.

Главные проблемы связаны с недостатком спроса на новые авто, ростом расходов продавцов и ошибками китайских производителей в формировании дилерских сетей, которые привели к перенасыщению рынка.

Сегодня в РФ региональные дилеры продают по 220-250 автомобилей в год, тогда как, например, в США этот же показатель составляет около 1000 автомобилей.

Российские специалисты прогнозируют, что даже при благоприятном стечении обстоятельств по итогам года ожидается снижение рынка минимум на 10%. То есть в РФ будет продано не более 1,4 млн новых легковых авто.

Пессимистический сценарий предполагает, что объем рынка новых машин может составить 1,1 млн штук. То есть по сравнению с 2024 годом падение может составить 30%.

Ранее УНИАН писал, что по состоянию на середину августа в РФ смогли продать лишь один флагманский кроссовер "Москвич".

Возможной причиной этого является цена нового автомобиля, которая превышает стоимость китайских аналогов. Сам российский автомобиль фактически является копией китайского Sehol X8.

Также сообщалось, что россияне провалили сроки выпуска новой модели Lada. Теперь массовое производство новой Lada Iskra начнут не раньше марта-апреля следующего года.

