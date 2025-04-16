Среди причин называют, в частности, захламленность складов и низкий спрос.

Из России до конца этого года могут уйти до десяти китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Речь о таких брендах, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG - некоторые китайские бренды продают всего по одной машине в месяц.

По мнению специалистов, слабые шансы на "выживание" имеют бренды, продажи которых за три месяца не превышают 60 новых машин. Источник "Ъ" на рынке отмечает, что в зоне риска оказались марки, продажи которых в легковом сегменте не достигают одной тысячи единиц в год.

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В целом по данным "Коммерсантъ", в первом квартале этого года закрылось 213 шоурумов китайских марок (+3,2 раза к 2024 году), а новых открытий стало вдвое меньше.

Эксперты выделяют несколько причин возможного выхода из РФ:

- Захламленность складов и низкий спрос;

- Высокие расходы дилеров;

- Неликвидный модельный ряд.

Напомним, в марте УНИАН сообщал, что РФ ударит пошлинами по китайским автомобилям.

Таким образом в Москве пытаются обуздать поток китайского импорта машин. Последнее может нанести серьезный удар по производителям КНР, ведь они все больше полагаются на российский рынок.

Китайские автомобили - последние новости

Недавно были названы самые популярные в Украине авто из Китая.

Среди новых легковушек китайского происхождения наиболее популярным довольно предсказуемо оказался BYD Song Plus. Если говорить о подержанных легковушках из Китая, то здесь лидером стал Zeekr 001.

Всего в первом квартале этого года украинцы приобрели более 2,6 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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