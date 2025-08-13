За семь месяцев этого года продажи новых легких коммерческих автомобилей в РФ сократились на 17,8%.

Автозавод BNM в Брянске, который должен был наладить серийный выпуск копий китайских фургонов под маркой BNM Model 1, остановил производство. Об этом со ссылкой на владельца предприятия Алексея Подщекольдина сообщает The Moscow Times.

Остановка конвейера связана с нерентабельностью, дорогими кредитами и падением продаж машин. Не удается продать даже персональный BNM Подщеколдина, который собрали на заводе специально для руководителя. Его предлагают за 2 млн российских рублей.

С момента запуска крупноузлового производства в Брянске в марте этого года было выпущено всего 110 фургонов.

Речь идет о модели BNM Model 1, которая является копией китайского FAW T80 грузоподъемностью до 900 кг, а также об аналоге китайского BAW T7 грузоподъемностью 1500 кг.

Планировалось, что каждый месяц предприятие будет производить около 100 таких машин, но даже эти относительно скромные планы реализовать не удалось.

Отметим также, что семь месяцев этого года продажи новых легких коммерческих автомобилей в РФ упали на 17,8% в годовом выражении, до около 47 тыс единиц. Падение наблюдается на протяжении шести месяцев подряд.

Автомобильная промышленность РФ - другие новости

Россияне не смогли вовремя начать массовое производство нового седана Lada Iskra - его перенесли на 2026 год. Официально продажи модели стартовали 20 июля, однако в прошлом месяце в базе российской госавтоинспекции появился лишь 21 зарегистрированный автомобиль.

А еще ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" сократит рабочую неделю, чтобы выжить. В качестве главной проблемы россияне называют высокие процентные ставки центрального банка, ведущие к снижению "аппетита" к автокредитам, а также повышающие производственные затраты.

