Он сэкономит вам кучу денег: назван лучший автомобиль для путешествий

Городские автомобили Kia Picanto производятся южнокорейской компанией Kia с 2003 года.

Британские специалисты составили список лучших автомобилей для путешествий. Победитель оказался неожиданным – так же, как и автомобиль, занявший второе место. Об этом сообщает Daily Express.

Первое место занимает городской автомобиль Kia Picanto, который, по мнению автомобильной компании RAC, обеспечивает больше удовольствия от вождения, чем другие, гораздо более дорогие и мощные авто.

Одно из преимуществ автомобиля – высокая экономичность. Это особенно актуально в условиях, когда цены на топливо непредсказуемы.

"За рулем Picanto очень приятно ездить по узким и извилистым дорогам, которые встречаются на большинстве из наших 10 лучших маршрутов для путешествий по Великобритании. А когда вы заезжаете в ближайший городок на ужин, с парковкой не возникает никаких проблем", – отмечают в RAC.

В конце концов, еще одним преимуществом модели является ее доступная цена. В Украине приобрести новый Kia Picanto можно по цене около 900 тыс. гривень. Подержанный Kia Picanto можно приобрести за 5000–8000 долларов.

Второе место после Kia Picanto заняла электрическая версия Mercedes-Benz CLA, которую считают лучшим электромобилем для путешествий. Главная причина выбора – большая дальность пробега на одном заряде, которая составляет около 750 км.

Кроме того, автомобиль "впечатляет скоростью зарядки", что важно во время путешествий.

Третье место занял инновационный гибрид с мощным и экономичным двигателем Nissan Qashqai e-Power. Среди главных преимуществ автомобиля – практичность.

В некоторых аспектах модель даже превосходит двух лидеров. Например, если Kia и Mercedes имеют объем багажника 255 и 407 литров соответственно, то у Nissan он составляет 504 литра.

У Nissan также несколько лучшая топливная экономичность, чем у Kia. Если у последнего расход топлива может составлять до 5–6 л на 100 км, то у Nissan Qashqai e-Power этот показатель составляет 4,5–5,2 л.

Недавно автомобильный клуб ADAC изучил отзывы водителей о надежности трехлетних автомобилей с пробегом более 30 тысяч километров и определил модели с наиболее оптимальным соотношением стоимости и качества.

Среди автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро лучшим признали Toyota Aygo X. В то же время, среди машин стоимостью до 20 тысяч евро победителем стал Opel Corsa-e Elegance.

Напомним также, что ранее эксперты составили рейтинг лучших подержанных автомобилей по итогам прошлого года и определили лидера. Победителем стала модель BMW 3 Series.

