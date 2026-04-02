Прекрасный выбор за свои деньги: названы лучшие подержанные автомобили в мире

В сегменте автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро первое место занял компактный кроссовер Toyota Aygo X.

Всегерманский автомобильный клуб (ADAC) проанализировал отзывы автомобилистов о надежности трехлетних моделей с пробегом более 30 тысяч километров и назвал автомобили, которые имеют лучшее соотношение цены и качества, пишет сайт ADAC.

Были проанализированы модели из нескольких ценовых категорий – от 15 до 30 тысяч евро. Помимо цен и отзывов владельцев были рассмотрены такие показатели, как надежность, безопасность и стоимость обслуживания.

Лучшими подержанными моделями оказались:

среди автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро – Toyota Aygo X;

среди автомобилей стоимостью до 20 тысяч евро – Opel Corsa-e Elegance;

среди автомобилей стоимостью до 25 тысяч евро – Volkswagen Golf 2.0 TDI;

среди автомобилей стоимостью до 30 тысяч евро – Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG.

ADAC – одна из крупнейших организаций автомобилистов в Европе. Она занимается технической помощью на дорогах, защитой интересов автомобилистов, независимыми исследованиями и тестами, а также сбором статистики и аналитикой.

