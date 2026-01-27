Частые поломки и дорогой ремонт: эксперты назвали марку самых ненадежных автомобилей

Эксперты выяснили, что модели от этого бренда очень часто выходят из строя.

Автомобили продолжают развиваться технологически и становятся все безопаснее. Тем не менее, с появлением новых типов авто начали возникать и новые проблемы.

В SlashGear на основе исследования Consumer Reports назвали производителя самых ненадежных автомобилей. Эксперты выяснили, что модели от этого бренда очень часто выходят из строя.

Согласно исследованию, автомобили бренда Rivian оказались самыми ненадежными. Эта компания выпускает только полностью электрические кроссоверы, внедорожники и пикапы.

В издании отметили, что внедорожник Rivian R1S и пикап R1T предлагают передовые функции, а также отлично справляются с бездорожьем. Тем не менее, надежность этих моделей уступает конкурентам.

Многие владельцы автомобилей Rivian рассказали экспертам, что у их транспортных средств часто возникали поломки. Это могли быть незначительные проблемы, но в некоторых случаях владельцам приходилось платить очень много денег за ремонт.

Несмотря на проблемы с надежностью, владельцы Rivian довольны своим выбором

Напомним, что ранее в Consumer Reports определили, автомобилями какого бренда больше всего довольны владельцы. В этом рейтинге Rivian расположился на первом месте.

Многие владельцы автомобилей Rivian рассказали экспертам, что они очень довольны уровнем комфорта моделей этого бренда и высокой плавностью хода. В модельный ряд бренда входят электрокроссоверы, а также электрические пикапы и внедорожники.

