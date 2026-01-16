Превосходят всех конкурентов: эксперты назвали 8 лучших недорогих автомобилей

Эксперты заявили, что эти модели не уступают более дорогим автомобилям.

Некоторые водители считают, что недорогие автомобили уступают премиальным моделям в надежности, а также состоят из компромиссов. Тем не менее, в продаже можно найти много отличных бюджетных автомобилей.

В GoBankingRates назвали 8 недорогих автомобилей, которые эксперты рекомендуют купить в 2026 году. Этот рейтинг основан на исследовании Consumer Reports.

Какие автомобили стоит купить в 2026 году

Subaru Impreza

Отмечается, что Subaru Impreza предлагает высокий уровень безопасности и долговечность. Более того, даже базовая версия модели имеет полный привод, чего нет у многих конкурентов.

В издании считают, что Subaru Impreza идеально подходит для водителей, которые часто ездят зимой. Также эта модель понравится водителям, которым нужен полный привод, но они не хотят покупать кроссовер.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek во многом похож на Impreza, но имеет более высокий дорожный просвет. Несмотря на это, кроссовер остается недорогим.

В издании заверили, что Subaru Crosstrek предлагает комфортную подвеску и низкий расход топлива. Эксперты считают, что эта модель подойдет водителям, которые ищут недорогой и компактный кроссовер, способный справиться с зимней погодой.

Toyota Corolla

Toyota Corolla давно зарекомендовала себя как очень надежный автомобиль с низкой стоимостью обслуживания. Это экономная модель, которая имеет практичный интерьер и высокий уровень безопасности, поделились в издании.

Эксперты рассказали, что Toyota Corolla является отличным автомобилем для городских поездок. Они заявили, что эта модель надежнее конкурентов.

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid предлагает еще более низкий расход топлива по сравнению со стандартной моделью. Более того, гибридная модификация лишь незначительно дороже версии исключительно с ДВС.

Honda Civic

По словам экспертов, Honda Civic сочетает в себе практичность и удовольствие от вождения. В издании отметили, что эта модель имеет отзывчивое управление и низкий расход топлива.

Эксперты добавили, что у Honda Civic отличная шумоизоляция, а также просторный интерьер.

Hyundai Elantra

В издании поделились, что Hyundai Elantra предлагает современный дизайн и богатое оснащение. Также модель имеет низкий расход топлива и практичный интерьер.

Kia K4

Новый Kia K4 является преемником модели Forte, а также выделяется смелым дизайном и современными технологиями. В издании рассказали, что у этой модели просторный интерьер и высокая плавность хода.

Honda HR-V

Компактный кроссовер Honda HR-V предлагает универсальность и высокий уровень надежности, рассказали в издании. Более того, у этого автомобиля удобные сиденья и вместительный багажник.

Лучший кроссовер 2026 года

Ранее в Autocar определили лучший кроссовер 2026 года. По словам экспертов, Range Rover Sport превосходит всех своих конкурентов.

В издании отметили, что способность Range Rover Sport увлекать и удовлетворять водителя как на дороге, так и за ее пределами, роскошный салон из высококачественных материалов, практичный и универсальный интерьер - все это вместе делает его одним из самых сбалансированных SUV на рынке.

