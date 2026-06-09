'Китайцы' и проверенная классика: названы электромобили, которые раскупают украинцы

Самым популярным новым электромобилем мая стал BYD Sea Lion 06 EV.

В течение прошлого месяца автопарк Украины пополнился 2652 транспортными средствами с аккумуляторными источниками питания (BEV). По сравнению с маем прошлого года спрос на электромобили сократился на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 года – на 12%, сообщает "УкрАвтопром".

Главная причина падения – отмена льгот на импорт. Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость для электромобилей, что привело к заметному подорожанию этих авто.

По данным "УкрАвтопрома", наибольшую долю среди зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто – 2495 единиц, из которых 466 были новыми, а 2029 – подержанными. Из 157 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми оказались лишь десять.

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ТОП-5 новых электрокаров месяца:

BYD Sea Lion 06 EV – 64 шт.; BYD Leopard 3 – 57 шт.; Zeekr 7X – 39 шт.; Toyota bZ4X – 30 шт.; Volkswagen ID. Unyx – 24 шт.

ТОП-5 подержанных электромобилей, впервые реализованных в стране:

Nissan Leaf – 310 шт.; Tesla Model Y – 262 шт.; Tesla Model 3 – 199 шт.; Chevrolet Bolt – 100 шт.; Kia Niro EV – 89 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В мае украинский автопарк пополнили 18 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую долю в этом сегменте составили автомобили с бензиновыми двигателями. Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей остается Volkswagen Golf.

Сообщалось также, что из 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, проданных в Украине с января по апрель, 17,4 тысячи были кроссоверами. Самым популярным новым кроссовером в Украине является Renault Duster.

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