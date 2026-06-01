Подержанные и новые электромобили: модели, которые украинцы готовы скупать с удовольствием

Среди новых электромобилей первое место занял BYD Leopard 3.

В период с января по апрель этого года украинский автопарк легковых автомобилей пополнился на 8,5 тыс. электромобилей (BEV). Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

Из этого количества 1859 автомобилей были новыми, а 6641 - подержанными.

Среди новых электромобилей самым популярным оказался BYD Leopard 3. Эту модель ценят за хорошее соотношение цены и новых технологий, мощность, а также выразительный современный дизайн.

Автомобиль демонстрирует неплохую (как для китайского авто) выносливость. В то же время, как и любая новая модель электромобиля, Leopard 3 требует времени, чтобы подтвердить долгосрочную надежность подвески, электроники и других ключевых систем.

ТОП-5 новых электромобилей в Украине:

1. BYD Leopard 3 - 312 шт.

2. BYD Sealion 06 EV - 216 шт.

3. Volkswagen ID. UNYX - 161 шт.

4. Zeekr 001 - 153 шт.

5. Zeekr 7X - 92 шт.

Среди электромобилей с пробегом на первом месте оказался Nissan Leaf. Это доступный способ приобщиться к миру электромобилей для многих украинцев. Помимо цены, одним из главных преимуществ модели является надежность.

Также, как можно видеть, огромной популярностью в Украине традиционно пользуются модели Tesla.

ТОП-5 электромобилей с пробегом:

1. Nissan Leaf - 898 шт.

2. Tesla Model 3 - 811 шт.

3. Tesla Model Y - 788 шт.

4. Kia Niro EV - 326 шт.

5. Chevrolet Bolt - 325 шт.

Ранее стало известно, что из 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, проданных в Украине в период с января по апрель, 17,4 тыс. (81%) пришлось на кроссоверы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на этот сегмент вырос на 9%.

Самым популярным новым кроссовером в Украине стал Renault Duster, который уже давно превратился в настоящий бестселлер отечественного рынка.

Сообщалось также, что в период с января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнился на 69,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Из них 53% составляли кроссоверы. Самым популярным в этом сегменте стал Volkswagen Tiguan.

