Стиву Джобсу однажды пришлось спешно спрятать свой Porsche: что случилось

Стиву Джобсу пришлось пойти на хитрость, чтобы заключить сделку.

Однажды миллиардеру Стиву Джобсу пришлось в спешке прятать свой Porsche 911 перед важной встречей, потому что этот автомобить мог стать причиной срыва сделки.

Как пишет портал supercarblondie, это случилось во время перерыва Джобса в работе в Apple. В это время Джобс решил основать NeXT, еще одну технологическую компанию, где проработал около 10 лет.

Джобс тогда не был бедным человеком, и его одержимость Porsche была хорошо известна, но NeXT все еще была, по сути, стартапом, а это означало, что ему постоянно приходилось искать финансирование, особенно в первые несколько лет.

В то время у Джобса, по-видимому, был Porsche 911 Turbo, и такой же автомобить был у его коллеги Рэнди Адамса. Это не совсем те машины, которые ожидаешь увидеть у людей, управляющих небольшим стартапом, особенно если эти люди ищут средства для поддержания своего бизнеса.

И в результате произошел казус, когда Стиву Джобсу пришлось в спешке спрятать свой Porsche 911, потому что это могло стать решающим фактором в сделке.

Когда миллиардер Росс Перо должен был приехать в компанию NeXT на переговоры о финансировании, Джобс понял, что "выпрашивать" деньги, когда снаружи припаркованы две машины Porsche, будет выглядеть довольно странно. В результате он в последний момент принял решение спрятать Porsche.

Неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Джобс не решил спрятать Porsche, но его стратегия сработала: Перо в итоге инвестировал 20 миллионов долларов в NeXT.

