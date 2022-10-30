Переговоры с Россией не работают, подчеркнул литовский министр.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал защитить судоходство военным сопровождением после срыва Россией "зерновой соглашения".

Об этом говорится в Twitter министра.

"Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и в дальнейшем будет ставить под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство с военным сопровождением. Давайте обойдем шантаж", - написал он.

Срыв "зернового" соглашения Россией

Вечером 29 октября российская сторона заявила о выходе из "зерновой" сделки якобы из-за подрыва пришвартованных в Севастопольской бухте боевых кораблей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина неоднократно предупреждала мир о намерениях Кремля сорвать договоренности, назвав действия россиян "голодными играми".

В свою очередь, президент США Джо Байден назвал решение Москвы "возмутительным": "Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом".

Глава Украинского государства Владимир Зеленский пояснил, что Россия начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда заблокировала движение судов с зерном. РФ по меньшей мере два раза наносила удары по ВМС Украины, которые гарантировали безопасность зернового коридора.

Украина ждет реакции Турции и ООН относительно заявления россиян.

Украина, Турция и ООН подписали договоренности о безопасном экспорте агропродукции еще летом. Это же сделала и Россия.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что зерно из Украины спасло от крайней бедности 100 млн человек.

В первые дни действия соглашения Россия нанесла удары по украинским портам, целясь в зернохранилища. С тех пор Москва неоднократно шантажировала Запад "голодом" из-за поставок Украине оружия для самозащиты.

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