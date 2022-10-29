Российская сторона не подтверждает повреждение кораблей.

В Севастопольской бухте якобы взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ – в том числе фрегат и десантный корабль.

Об этом говорится в Telegram заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

У Геращенко пишут, что, по неподтвержденным данным, среди поврежденных кораблей - носитель крылатых ракет "Калибр" "Адмирал Макаров".

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О подрыве кораблей также сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, уточнив, что информация требует проверки.

В настоящее время россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. Мощный взрыв в районе стоянки кораблей попал на видео.

В то же время подконтрольные ФСБ местные каналы вслед за "гауляйтером" Севастополя Михаилом Развожаевым объясняют взрывы возле бухты уничтожением "подводного объекта", который якобы охотился на боевой корабль: "Вертолет дважды пускал ракеты и поливал с пулемета. Объект остановился и его добили с вертолета пулемётом".

Российская сторона не подтверждает повреждение кораблей. В командовании "Юг" инцидент прокомментировали с иронией: "Севастополь атаковали боевые комары".

Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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