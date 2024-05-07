Украина никогда не предлагала Молдове "решить" силовым путем проблему с мятежным регионом Приднестровье. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью российскому оппозиционному блогеру Юрию Дудю.
"Никогда не было никаких таких официальных заявлений - то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально - говорю с полной ответственностью - таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения", - заявила Санду на соответствующий вопрос.
Она подчеркнула, что для Кишинева приемлем только мирный путь решения проблемы приднестровского конфликта.
"Военным путем - мы не согласимся на это", - заявила президент Молдовы.
Ситуация вокруг Приднестровья
Как писал УНИАН, в конце февраля самопровозглашенная "власть" молдавского мятежного региона Приднестровье обратилась к России за "защитой" от Молдовы. Самопровозглашенная "республика" обвиняет Молдову в экономической блокаде и геноциде населения.
После этого на территории Приднестровья произошло несколько инцидентов с нападениями на военные объекты сепаратистов.