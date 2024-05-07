Майя Санду признала, что такие сообщения были в прессе - но не от официальных лиц.

Украина никогда не предлагала Молдове "решить" силовым путем проблему с мятежным регионом Приднестровье. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью российскому оппозиционному блогеру Юрию Дудю.

"Никогда не было никаких таких официальных заявлений - то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально - говорю с полной ответственностью - таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения", - заявила Санду на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что для Кишинева приемлем только мирный путь решения проблемы приднестровского конфликта.

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"Военным путем - мы не согласимся на это", - заявила президент Молдовы.

Ситуация вокруг Приднестровья

Как писал УНИАН, в конце февраля самопровозглашенная "власть" молдавского мятежного региона Приднестровье обратилась к России за "защитой" от Молдовы. Самопровозглашенная "республика" обвиняет Молдову в экономической блокаде и геноциде населения.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько инцидентов с нападениями на военные объекты сепаратистов.

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