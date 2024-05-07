Путин - классический малообразованный диктатор, отметили в ОП.

В РФ состоялась не "инаугурация" Путина, а "классическая российская коронация очередного лагерного пахана".

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем канале в Telegram. Он подчеркнул, что Владимир Путин не является президентом России, он - "классический малообразованный диктатор".

"Не "инаугурация". Но классическая российская коронация очередного лагерного пахана... Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови... Не готовность соответствовать современности. Но выраженное намерение увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах...", - подчеркнул он.

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В центре внимания Владимир Путин - новости, которые стоит знать сейчас

РФ в середине марта провела псевдовыборы Путина, в том числе и на оккупированной части территории Украины. Вражеский Центризбирком "нарисовал" главарю россиян 87,28% голосов избирателей. Украина и ряд государств Запада не признали "выборы Путина".

Евродепутаты в конце марта призвали государства-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты российских псевдовыборов, потому что они проводились на оккупированных территориях Украины и в России, и "избирательная гонка" не была ни свободной, ни справедливой. Европейский парламент поддержал резолюцию о непризнании "выборов" в РФ 2024.

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