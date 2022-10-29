Продовольственный индекс ФАО в мире снижается 7 месяцев подряд.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что зерно из Украины спасло от крайней бедности 100 млн человек

Об этом сообщает пресс-служба генсека ООН.

Возобновление экспорта продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

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"Продовольственный индекс ФАО снижается 7 месяцев подряд. Согласно нашим оценкам, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 млн людей от крайней бедности", - подчеркнули в ООН.

В организации призвали восстановить Черноморскую зерновую инициативу.

"Начальная продолжительность соглашения по упрощению экспорта зерна и удобрений из Украины составляет 120 дней и может быть автоматически продлено 19 ноября, если ни одна из сторон не будет возражать. Мы призываем все стороны приложить все усилия, чтобы восстановить Черноморскую зерновую инициативу и реализовать оба соглашения в полном объеме", - указывается в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Зерновая сделка

После полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, Российская Федерация заблокировала украинские порты. Это привело к остановке экспорта. Мировое сообщество боялось, что это может вызвать голод в бедных странах.

22 июля в Стамбуле ООН Украина, Турция и ООН подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Первое судно с продовольствием вышло из одесского порта 1 августа.

28 сентября президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ хочет сорвать договоренности об экспорте агропродукции.

14 октября стало известно, что Россия может отказаться от продления соглашения о зерновой коридор уже в следующем месяце, если ее требования к ООН не будут рассмотрены.

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