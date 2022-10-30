В США считают решение РФ о приостановке участия в зерновой сделке "предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия".

Президент США Джо Байден назвал "возмутительным" приостановку Россией соглашения о поставках зерна.

"Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом", - заявил президент США.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон считает решение РФ о приостановке участия в зерновой сделке "предлогом для того, чтобы использовать продовольствие в качестве оружия".

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По его утверждению, такой шаг "оказывает непосредственное воздействие на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие", а также "ухудшает ситуацию с гуманитарным кризисом и продовольственной безопасностью".

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли говорит, что "Россия должна позволить экспорту зерна достичь голодающих в мире", поскольку "зерновая сделка" играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Выход России из "зерновой сделки": что известно

В субботу, 29 октября в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Россия обвинила в инциденте Украину.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что Россия выходитиз зерновой сделки после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление России о выходе из зернового соглашения и призвал другие страны требовать от РФ "прекратить голодные игры".

Кулеба отметил, что Украина предупреждала мир о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

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