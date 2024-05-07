По словам Назаренко, 99% российских штурмов заканчиваются неудачей для оккупантов.

Офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Солнышко" в эфире телемарафона рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

"Ситуация уже который месяц остается очень напряженной. Враг не сбавляет темпов, попыток продвигаться. Нет передышки, не утихают обстрелы. То на одну посадку, то на другую враг постоянно пытается сунуться. Это как малые штурмовые группы, они стараются максимально скрытно, под прикрытием двигаться. Бывают штурмы и с применением легкой бронированной техники, танков. Иногда это несколько единиц, а иногда и десятки", - сказал Назаренко.

Он также добавил, что Россия постоянно пытается найти новые способы и тактики для того, чтобы прорвать украинскую линию обороны.

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"Их фантазия не имеет границ, они делают те дикие вещи, которые похожи на колхоз. Эти мангалы, весь мир смеется. Они пробуют различные методы. К сожалению, они учатся на ошибках и развиваются. Им постоянно подвозят резервы, постоянно пополняют личный состав. У них огромные потери, особенно во время штурмов. 99% этих штурмов неудачные, даже несмотря на подготовку, их артиллерийскую работу. Активно используют БПЛА как для разведки, так и ударные", - отметил Назаренко.

Российско-украинская война: другие важные новости

Генштаб рассказал, где больше всего давят оккупанты. Самыми горячими остаются Бахмутское, Навопавловское и Купянское направления.

Из-за истощения армии и недостаточного количества личного состава украинская армия пробует новый стиль рекрутинга, считает The Wall Street Journal. Так, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

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