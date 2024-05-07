Обе флагманские видеокарты должны оказаться в продаже до конца 2024 года.

Уже практически подтверждено, что премьера первых моделей из линейки GeForce RTX 5000 состоится в четвертом квартале 2024, то есть в период с октября по декабрь. И если верить инсайдам, RTX 5080 выйдет раньше, чем RTX 5090.

Информация поступила от инсайдера kopite7kimi, известного точными утечками по части продукции NVIDIA. В прошлом поколении компания сначала выпустила флагман RTX 4090, а потом уже выходили решения попроще. В этот раз якобы решили поступить иначе.

Обе видеокарты должны оказаться в продаже до конца 2024 года. GeForce RTX 5080 будет дешевле RTX 5090, а это значит, что если сначала выйдет первая, то ее смогут позволить себе больше потенциальных покупателей. Хоть и ожидается, что эти решения будут стоить больше, чем их предшественницы RTX 4080 и RTX 4090 – $1199 и $1599 соответственно.

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Судя по имеющимся слухам, GeForce RTX 5090 и 5080 будут основаны на базе архитектуры Blackwell с техпроцессом 4 нм. В обеих будет использоваться память нового поколения GDDR7, а количество ядер CUDA у RTX 5090 составит 24576, так что видеокарта точно сможет запускать современные игры с трассировкой лучей и в 4K.

Судя по всему, у новых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD не сумела выдержать конкуренции с "зелеными" и в следующем поколении своих GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет равен RX 7900 XTX.

Напомним, ранее в этом году уже Nvidia выпустила графические ускорители из серии GeForce RTX 40 Super. Журналисты особенно высоко оценили RTX 4070 Super, назвав ее лучшей видеокартой на сегодня в ценовой категории до $600.

А свежий опрос Steam показал, что nVidia GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой среди геймеров. За ней расположились GTX 1650 и RTX 3060 Ti.

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