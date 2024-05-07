Для ремонта энергосистемы нужна международная помощь и пересмотр тарифа на свет уже летом, - Госэнергонадзор

Глава Госэнергонадзора напомнил, что ранее Национальный банк Украины объявил о том, что тариф постепенно будет увеличиваться в течение следующих лет.

Чтобы восстановить поврежденную в результате массированных обстрелов энергосистему нужно привлечь помощь от международных доноров и пересмотреть тариф на электроэнергию для населения. Об этом заявил председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

Он рассказал, что нанесенные энергосистеме убытки очень большие и по приблизительным оценкам за последние полтора месяца они превысили $1 млрд. Чем их покрыть пока точно неизвестно.

"Одним только тарифом на электроэнергию или международной помощью пока не перекрываются эти убытки. То есть здесь, вероятно, придется работать по двум направлениям: во-первых, работать с нашими зарубежными партнерами с просьбой увеличить международную помощь, возможно, из источников замороженных активов РФ. А во-вторых, все-таки обратиться к внутренним резервам, возможно, придется пересмотреть тариф на электроэнергию", - сказал Слободян.

Видео дня

Глава Госэнергонадзора напомнил, что ранее Национальный банк Украины объявил о том, что тариф постепенно будет увеличиваться в течение следующих лет.

"Возможно, первый этап целесообразно будет сделать уже летом, потому что нужен действительно большой финансовый ресурс для того, чтобы восстановить объекты электроэнергетики", - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.