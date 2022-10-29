Нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровня, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предсказуемым заявление РФ о срыве экспортной зерновой инициативы и призвал мир к жесткой реакции.

Как глава государства отметил в видеообращении, на самом деле это не сегодняшнее решение россиян.

"Россия начала сознательно обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре скопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ждут уже три недели. Это абсолютно сознательная блокада России, это абсолютно прозрачная угроза России вернуть угрозу масштабного голода для Африки, Азии. Для более чем семи миллионов потребителей реально ухудшается доступ к продовольствию. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам – эти и другие страны из разных частей света. Они могут быть дестабилизированы из-за этого российского решения заблокировать экспорт", – заявил он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что эти действия требуют жесткой реакции мира.

"Сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне "Большой двадцатки", – подчеркнул президент и добавил, что России не место в "двадцатке".

Глава государства также напомнил, что за время действия зернового соглашения Россия по крайней мере дважды наносила удары по военно-морским силам Украины, которые гарантируют безопасность зернового коридора.

Выход России из зерновой сделки

В субботу, 29 октября в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Россия обвинила в инциденте Украину.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что Россия выходитиз зерновой сделки после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление России о выходе из зернового соглашения и призвал другие страны требовать от РФ "прекратить голодные игры".

Кулеба отметил, что Украина предупреждала мир о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

В то же время пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН относительно этого заявления Российской Федерации. Именно они являются сторонами зернового соглашения, которое также подписывала Россия.

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