Владелица электромобиля предостерегла от 'ошибки новичка' при покупке машины

Женщина объяснила, почему электромобиль в первую очередь подходит тем, кто живет в собственном частном доме.

Владельцы электромобилей нередко допускают ошибки, которые могут существенно увеличить расходы на эксплуатацию. Американская техноблогерша Ким Джава в недавнем видео на YouTube поделилась собственным опытом эксплуатации электромобиля и предостерегла от "ошибок новичка".

По словам женщины, многие люди выбирают электромобиль, рассчитывая автоматически сэкономить, однако на практике все зависит от того, как именно пользоваться машиной.

Где заряжать машину. Самой распространенной ошибкой новых владельцев электрокаров, рассказывает Ким, является привычка заряжаться на общественных зарядных станциях, подобно тому, как бензиновые автомобили заправляются на АЗС. Блогер советует избавиться от этой привычки и максимально использовать домашнюю зарядку, ведь именно она позволяет существенно сократить расходы.

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"Весь ваш опыт владения электромобилем изменится, если вы сможете заряжать его дома", – подчеркивает она.

Специальное оборудование для зарядки. Блогерша также призывает не тратить тысячи долларов на дорогие домашние зарядные станции. Для большинства пользователей достаточно обычной бытовой розетки и базового зарядного устройства, входящего в комплект автомобиля. Дополнительные функции дорогих зарядных устройств, такие как управление через приложение, далеко не всегда оправдывают свою стоимость.

Время зарядки. Еще один совет касается времени зарядки. Блогерша отмечает, что в ночные часы электричество стоит значительно дешевле, поэтому именно в это время суток и стоит заряжать машину. (В Украине для использования этой возможности нужно установить двухзонный счетчик).

Комплектация автомобиля. Женщина также советует не покупать слишком мощные версии электромобилей только ради характеристик. Большие батареи, спортивные модификации и большие колеса снижают эффективность и увеличивают эксплуатационные расходы. Такие автомобили потребляют больше энергии, а дорогие спортивные шины быстрее изнашиваются и обходятся дороже при замене. К этому добавляются более высокие страховые взносы.

Электромобили: последние публикации

Как писал УНИАН, блогер из Великобритании проверил, что произойдет, если полностью разрядить аккумулятор Porsche Taycan, и выяснил, что автомобиль переходит в "аварийный режим". При заряде ниже 5% машина ограничивает скорость примерно до 65 км/ч, что создает опасные условия на автомагистрали.

Также мы приводили рассказ норвежца, который после покупки китайского электромобиля столкнулся с многочисленными неисправностями – от конденсата в фарах и ложных показаний температуры до поломки электродвигателя, который пришлось ждать из Китая пять месяцев.

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