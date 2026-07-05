Из-за украинских атак россияне срочно меняют роль истребителя Су-57, - эксперт

Россияне могут пытаться адаптировать Су-57 для борьбы с беспилотниками, перехвата крылатых ракет и оборонительного контроля воздушного пространства.

В июне в сети появились снимки, на которых запечатлены российские истребители Су-57 с необычной конфигурацией внешнего вооружения. Вероятно, эти самолеты оснащены внешними подвесными точками, включая пилоны и пусковые установки типа АКУ-АСП для ракет класса "воздух-воздух" серий Р-73/Р-74 и Р-77.

Как пишет аналитик по вопросам обороны в Army Recognition Теоман С. Никанчи, россияне, вероятно, меняют роль Су-57 от платформы, ориентированной на нанесение ударов и обеспечение превосходства в воздухе, к гибкому средству противовоздушной обороны.

Никанчи напомнил, что Су-57 был разработан с учетом внутреннего размещения вооружения, с использованием малозаметной обтекаемости, внутренних отсеков для вооружения, интеграции датчиков и передовой авионики для снижения радиолокационной заметности. Однако новые снимки указывают на то, что россияне меняют логику применения этого истребителя.

Видео дня

Эксперт рассказал, что на одном из снимков видны четыре пусковые установки АКУ-АСП: два крыльевых пилона и две фюзеляжные станции, расположенные непосредственно под воздухозаборниками двигателей. В этой конфигурации не видно ни ракет, ни контейнеров, что может указывать на перелет, испытания или состояние после выполнения задания.

Никанчи отметил, что на еще одном снимке видны уже шесть внешних пусковых установок АКУ-АСП. В этом случае, по его словам, могут размещаться ракеты ближнего радиуса действия Р-73/Р-74 и ракеты среднего радиуса действия семейства Р-77.

Эксперт напомнил, что Р-77 является основным семейством российских ракет с активным радиолокационным наведением, действующих за пределами визуального контакта. Экспортная версия RVV-SD официально описывается как ракета средней дальности типа "выпустил и забыл", способная поражать воздушные цели на расстоянии до 110 км в условиях интенсивных радиоэлектронных помех, используя инерциальное наведение с радиокоррекцией перед переходом на активное радиолокационное наведение на конечной фазе.

Р-73 является пассивной инфракрасной ракетой с векторным управлением тягой, максимальной дальностью стрельбы 30 км и возможностью поражения целей с углом отклонения от оси наведения ±45 градусов. По словам эксперта, это делает ракету пригодной не только для воздушного боя, но и для быстрого поражения по визуальным или инфракрасным целям.

Никанчи не исключает, что россияне могут пытаться адаптировать Су-57 для борьбы с беспилотниками, перехвата крылатых ракет и оборонительного контроля воздушного пространства. Он подчеркнул, что наличие ракет Р-73/Р-74 особенно важно, поскольку указывает на вероятную роль этих ракет в качестве "охотников за дронами" и средств перехвата крылатых ракет.

"Су-57, действующий в пределах российского воздушного пространства, может получать координаты от наземных радиолокационных станций и сетей управления ПВО, а затем использовать свой бортовой многоматричный АЭСА-радар Н036, электрооптический комплекс 101КС, средства инфракрасного поиска и слежения, а также подвесной датчик для завершения цикла "от датчика до стрелка"", - пишет эксперт.

Почему россияне меняют роль Су-57

Никанчи отметил, что с геостратегической точки зрения такая конфигурация отражает давление на систему противовоздушной обороны России. Он напомнил, что украинские беспилотники дальнего радиуса действия и крылатые ракеты вынудили Россию защищать обширную тыловую зону, включая авиабазы, энергетическую инфраструктуру, пункты управления и объекты оборонной промышленности.

Эксперт считает, что появление Су-57, оснащенного ракетами ближнего радиуса действия и контейнером с датчиками, свидетельствует о том, что ВКС РФ, возможно, адаптируют ограниченные ресурсы для выполнения задач оборонительного противовоздушного обороны на территории страны, а не только для престижных ударных миссий. Это отражает более широкую глобальную тенденцию, при которой передовые истребители, в том числе западные самолеты пятого поколения, задействуются для борьбы с менее дорогостоящими воздушными угрозами.

Эксперт предупредил, что такая конфигурация может изменить ход воздушного боя, расширив многоуровневую систему ПВО России. Он допустил, что Су-57 с внешними ракетами класса Р-77М мог бы расширить зоны боевого применения за пределами визуального контакта, в то время как ракеты Р-73/Р-74 обеспечивают быстрые выстрелы в режиме "визуального контакта".

"Новые конфигурации внешнего подвешивания Су-57 свидетельствуют о значительной эволюции российской доктрины воздушных сил: Су-57 больше не позиционируется исключительно как стелс-истребитель-бомбардировщик, а как гибкая платформа противовоздушной обороны, способная пожертвовать низкой заметностью ради ракетного потенциала, дальности действия датчиков и быстрого перехвата", - резюмировал эксперт.

Путин пытается продать истребители Су-57 Индии

Ранее Defense News писало, что российский диктатор Владимир Путин предложил Индии совместное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Он заявил, что Москва готова к сотрудничеству "без ограничений".

Индия и Россия начали совместную программу по разработке истребителя пятого поколения в 2007 году. Однако в 2018 году Индия вышла из проекта из-за опасений по поводу таких вопросов, как стоимость, доступ к технологиям и стелс-возможности самолета. РФ же продолжила разработку самостоятельно.

Во время Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что Су-57 может стать совместным проектом двух стран.

Вас также могут заинтересовать новости: