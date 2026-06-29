Картофель дешевеет, а огурцы продают за гроши: как изменились цены на овощи и фрукты

За неделю огурец подешевел почти наполовину.

Оптовые цены в Украине на огурцы резко снизились за неделю. Сейчас овощ продают в пределах 20-30 грн/кг, тогда как предыдущее предложение составляло 35-50 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Дешевеет также большинство овощей борщового набора. В частности, стоимость картофеля урожая этого года снизилась с 18–65 до 13–45 грн/кг. Прошлогодний картофель продают по 13–17 грн/кг вместо 14–17 грн/кг.

За неделю значительно подешевела свекла – с 30–35 до 20–25 грн/кг. Стоимость белокочанной капусты снизилась с 27–30 до 23–28 грн/кг. Морковь этого года также дешевеет – её продают по 45–60 грн/кг вместо 60–70 грн/кг.

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Низкие цены установились на кабачки – с 25-35 грн/кг они подешевели до 18-22 грн/кг. Баклажаны также несколько подешевели – с 120–130 до 100–115 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте следует отметить существенное снижение стоимости черешни – с 130–190 до 60–130 грн/кг. Также почти вдвое подешевели абрикосы – со 110–160 до 60–110 грн/кг. Цены на малину снизились с 250–750 до 200–300 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Шестую неделю подряд в Украине дешевеют помидоры. В то же время стоимость капусты нового урожая на прошлой неделе росла из-за межсезонья в сборе этого овоща. После этого молодая капуста снова будет дешеветь.

Персики перед выходными на рынке подешевели почти вдвое – со 120 до 70 грн/кг. Фрукты массово завозили из Одесской области. В продаже также появились первые арбузы из Азербайджана.

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