Большинство овощей в Украине подешевели, некоторые - вдвое: каковы цены сейчас

Среди фруктов и ягод подешевели абрикосы и клубника.

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно снижались. Наибольшее падение показал зеленый горошек, который подешевел более чем вдвое – с 350-400 до 150-200 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также резко подешевели огурцы – с 68-100 до 40-62 грн/кг, тогда как помидоры потеряли в процентном выражении несколько меньше – со 130-220 до 100-155 грн/кг.

Активно снижается стоимость молодых овощей борщевого набора. Свеклу продают по 25-35 грн/кг против 38-43 грн/кг неделей ранее, белокочанную капусту – по 15-18 грн/кг вместо 18-22 грн/кг. На картофель урожая этого года диапазон цен сузился в сторону уменьшения – с 47-100 до 50-90 грн/кг.

В то же время "борщевые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в цене – за исключением моркови, которая немного подорожала – с 20-26 до 20-28 грн/кг. Цены на старый картофель также находятся в пределах 8-12 грн/кг, как и неделю назад.

В фруктово-ягодном сегменте продолжает дешеветь клубника, которой сейчас торгуют по 100-200 грн/кг вместо 130-220 грн/кг. Существенно снизилась стоимость абрикосов – с 130-255 до 100-150 грн/кг. Диапазон цен на черешню уменьшился с 150-280 до 200-250 грн/кг.

Продавцы на Столичном рынке в Киеве жалуются, что украинцы уже успели "наесться" клубники и теперь покупают эту ягоду гораздо реже. Цена на клубнику приходится снижать, чтобы распродать товар – по 160–170 грн/кг ее почти не берут.

Из-за аномальных погодных условий весной Украина потеряла значительную часть урожая косточковых фруктов, говорят аналитики. На абрикосы и персики в этом году цены должны вырасти на 20%, а в худшем случае – даже до 80%.

