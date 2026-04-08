Россия массированно ударила по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области: что известно

В ночь на 8 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала дронами юг Одесской области, повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Об ударах заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура. В результате атаки частично разрушено складское здание и хозяйственное помещение", – заявил Кипер.

По его словам, информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС сообщили, что произошла массированная атака, в результате попаданий вспыхнули пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях. Все очаги возгорания спасатели оперативно ликвидировали.

К ликвидации последствий вражеской атаки от ГСЧС были привлечены 28 спасателей и 7 единиц техники, также на местах привлекались пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Об атаке РФ также сообщила Измаильская РГА (юг Одесской области). В частности, стало известно, что БПЛА были запущены по территории города Измаил и под ударами оказалась портовая инфраструктура.

"В настоящее время соответствующие службы работают на местах, проводится обследование территорий и фиксация последствий", – говорится в сообщении. Мэр города Андрей Абрамченко добавил, что Измаил был атакован большим количеством дронов.

Напомним, ночью 6 апреля армия РФ нанесла по Одессе массированные удары с помощью дронов. В результате атаки погибли трое гражданских лиц, в том числе – маленький ребенок. По меньшей мере 16 человек получили ранения, среди них дети, в частности младенец и беременная женщина.

У пострадавших – осколочные ранения, ожоги, травмы, отравление продуктами горения. Был разрушен детский сад, повреждены 20-этажный жилой комплекс, многоэтажка и частные дома. Вспыхнули пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского учреждения, загорелись частные автомобили и т. д. Кроме того, россияне атаковали энергетический объект, тысячи семей остались без света в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах города.

