Популярный в Украине овощ подорожал из-за падения импорта: какие цены сейчас

Поставки тепличной продукции из Турции отсутствуют уже несколько недель.

В Украине выросли оптовые цены на тепличные помидоры . Сейчас их предлагают к продаже в диапазоне 90-110 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Причиной подорожания стало существенное сокращение предложения тепличных томатов на рынке. Главным поставщиком овощей в Украину в зимнее время является Турция, однако уже в течение нескольких недель поставки тепличных помидоров оттуда недостаточны.

В итоге тепличные томаты в Украине стоят в среднем на 10% дороже, чем год назад. Однако общий спрос на овощ как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей довольно слабый. Поэтому более активно повышать цены продавцы не решаются.

Более того, участники рынка прогнозируют, что существующий ценовой тренд на подорожание помидоров – явление временное. Уже на следующей неделе томаты могут снова начать дешеветь после нормализации поставок в Украину турецких овощей.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Цена одного килограмма помидоров в Novus составляет 134 гривны.

Украинские томаты в Сильпо можно найти по цене 99 грн/кг.

Турецкие тепличные томаты в АТБ стоят 134,95 грн/кг.

Цены на овощи в Украине и последние прогнозы

Так же как и томаты, в Украине дорожают огурцы. Их продают уже по 115-145 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в январе прошлого года. Украинцы сейчас активно покупают этот овощ, поэтому стоимость огурцов может расти и дальше.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что овощи в Украине в этом году будут дорожать из-за увеличения расходов на их хранение. По его прогнозам, цены будут расти до появления овощей открытого грунта ближе к лету.

