Отмечается необходимость скорейшего вывода российских оккупантов с территории атомной станции.

Ночью 9 марта из-за обстрела Запорожская АЭС в шестой раз за время оккупации пережила блэкаут. Город Энергодар, в котором расположена атомная станция, был один из первых, который россияне оккупировали в 2022-м.

Сейчас оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, заводят туда российский персонал, держит работников-украинцев в заложниках. Журналисты "Украинской правды" пообщались с атомщиками и рассказали, какие сейчас угрозы существуют для Запорожской атомной станции.

Как рассказал атомщик В., который находится в оккупации, первая угроза - то, что россияне набирают неквалифицированный персонал.

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"Вторая угроза - падение уровня воды. Потому что на Каховской ГЭС шлюзы разбиты, и вода вытекает. Уровень не коррелируется и минимален. Энергоблоки хоть и находятся в холодном состоянии, но их надо охлаждать. Если воды не будет, то будет второй Чернобыль", – подчеркнул он.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что на сегодня станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы. Она идет на охлаждение определенных систем.

В "Энергоатоме" отмечают, что простой на ЗАЭС и остановка всех ее энергоблоков вызывает деградацию систем и оборудования из-за нарушения температурного режима их работы. Именно поэтому нужно как можно быстрее вывести оттуда оккупантов и вернуть Украине контроль над атомной станцией.

"Выход - это освобождение. Освободят Васильевку, Мелитополь, тогда они сами отсюда уйдут. Они поймут, что в кольце, и уйдут", – говорит атомщик Дмитрий о возможных путях развития событий на ЗАЭС.

Как россияне приближают катастрофу на ЗАЭС

В ночь на 9 марта российские войска в очередной раз совершили массированную атаку на Украину. Ракетные удары РФ привели к полному обесточивания Запорожской атомной электростанции. Позже питание собственных нужд ЗАЭС было восстановлено.

Судя по спутниковым снимкам, Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС.

На карту поставлена питьевая вода для сотен тысяч жителей, орошение почти полумиллиона акров сельхозугодий и система охлаждения Запорожской АЭС.

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