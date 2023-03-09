ЗАЭС переходит с питания от дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины.

Специалисты НЭК "Укрэнерго" восстановили критически важное электроснабжение оккупированной Запорожской АЭС, которая была обесточена сегодня ночью в результате ракетного удара, сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗАЭС переходит из питания от дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины.

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Массированный удар по Украине 9 марта - что известно

В ночь на 9 марта российские оккупанты осуществили очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась около 6 часов, за это время враг запустил 81 ракету различного базирования, среди них 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал".

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.

Российские ракетные удары привели к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции. Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение 10 суток, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

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