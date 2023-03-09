Россия создала наибольшую радиационную угрозу со времен аварии на Чернобыльской АЭС.

Россия своими действиями создала для Украины и всего мира наибольшую радиационную угрозу с момента аварии на ЧАЭС. Оккупанты не могут самостоятельно обслуживать Запорожскую АЭС, которая была обесточена в результате массированной ракетной атаки РФ 9 марта. Это может привести к катастрофе.

Такой информацией поделились в Центре стратегических коммуникаций в официальном Telegram-канале: "Агрессия РФ и оккупация ЗАЭС создали наибольшую радиационную угрозу Европе со времени Чернобыльской катастрофы 1986 года. Оккупанты ведут себя абсолютно безответственно, подвергая себя, украинцев и миллионы иностранных граждан смертельной опасности. Умышленное создание радиационных угроз на ЗАЭС — это элемент пропаганды и шантажа международного сообщества со стороны Москвы".

Эксперты сообщили, что Россия неспособна самостоятельно обслуживать атомную электростанцию. Вот почему критически важно заставить агрессора вывести свои войска с объекта и демилитаризовать ЗАЭС.

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Напомним, вследствие массированной террористической атаки РФ по Украине была разорвана последняя линия связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Атомная электростанция обесточена, и если не восстановить внешнее питание, то может произойти авария.

Обстрел Украины 9 марта: основная информация

Ночью Россия организовала массированный ракетный удар по разным областями Украины. Рашисты выпустили 81 ракету разных типов, включая сразу шесть гиперзвуковых "Кинжалов". Это первый такой случай за год полномасштабного вторжения.

Попадания зафиксированы во многих областях страны и столице. В результате были применены экстренные отключения света. Харьков оказался полностью обесточен, а в Киеве 40% потребителей остались без отопления.

"Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — рассказали в "ДТЭК".

Увы, террористическая атака России привела к жертвам. Во Львовской области оккупанты ударили в жилую зону и убили 5 человек. А в Днепропетровской области 1 мирный житель погиб и еще 2 получили ранения.

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