Над городом поднялся столб густого дыма.

В местах скопления российских оккупантов в Энергодаре днем 8 марта прогремели взрывы.

"Оккупанты портят воздух в Энергодаре", - написал городской голова Мелитополя Иван Федоров. На опубликованных им фото видно, как над городом поднимается столб густого черного дыма на территории вне жилых районов.

Других подробностей "бавовны" у оккупантов Федоров не указал.

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Оккупация Энергодара - ситуация в Запорожской области

Энергодар оккупирован россиянами с 3 марта 2022 года. Тогда, во время штурма города, российские войска устроили бои прямо на площадке Запорожской АЭС.

РФ регулярно устраивает провокации, обстреливая город и близлежащие населенные пункты, используя при этом ядерный объект в качестве "щита". Под такие циничные удары попадает и областной центр. Несколько дней назад захватчики попали в жилой дом в Запорожье.

В ответ ВСУ ювелирно уничтожают боеприпасы и технику группировки террористов вблизи города.

Вместе с тем продолжается террор российскими оккупантами гражданского населения.

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