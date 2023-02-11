С 1950-х годов Каховское водохранилище используется для снабжения питьевой и поливной водой некоторых частей южных областей Украины.

Судя по спутниковым снимкам, Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Как сообщает NPR, с начала ноября 2022 года вода хлынула из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими оккупантами. Спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

На карту поставлена питьевая вода для сотен тысяч жителей, орошение почти полумиллиона акров сельхозугодий и система охлаждения Запорожской АЭС. В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

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"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться", – заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

Метеоролог Дэвид Хелмс заявил, что Россия, по-видимому, потратила несколько месяцев на использование Каховского водохранилища для пополнения сети водохранилищ в Крыму, заполнив все 23 резервуара.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

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