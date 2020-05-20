цей матеріал доступний українською

Ученые выложили уникальное видео с уже вымершим тасманийским тигром

10:33, 20 мая 2020
Экология
248 0
NFSA

Читайте такжеВ США лабрадор получил звание почетного доктора наук (видео)

До этого открытия у людей было более трех минут немого фильма – съемки тилацинов.

Согласно Национальному архиву кино и звука Австралии, этот ролик не только содержит звук, но является и последним известным фильмом с загадочным тасманийским тигром.

После 85 лет специалисты отцифровали ленту и выложили ее онлайн в память с уже вымершим видом хищников. Некоторые ученые даже пытались упорядочить гены тилацинов и реконструировать мозг.

Как сообщал УНИАН, современный мир оказался в критической ситуации из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Но Украина к тому же имеет еще одну очень серьезную проблему – экологическую.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter