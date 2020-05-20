Ученые выложили уникальное видео с уже вымершим тасманийским тигром
Последний представитель тасманийских тигров Бенджамин попал в 21-секундный кадр ленты 1936 года.
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До этого открытия у людей было более трех минут немого фильма – съемки тилацинов.
Согласно Национальному архиву кино и звука Австралии, этот ролик не только содержит звук, но является и последним известным фильмом с загадочным тасманийским тигром.
После 85 лет специалисты отцифровали ленту и выложили ее онлайн в память с уже вымершим видом хищников. Некоторые ученые даже пытались упорядочить гены тилацинов и реконструировать мозг.
We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020
Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline#TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFckpic.twitter.com/FSRYXCTTMy
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