Ученые выложили уникальное видео с уже вымершим тасманийским тигром

Этот ролик не только содержит звук, но является последним известным фильмом с загадочным тасманийским тигром.

Последний представитель тасманийских тигров Бенджамин попал в 21-секундный кадр ленты 1936 года.

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До этого открытия у людей было более трех минут немого фильма – съемки тилацинов.

Согласно Национальному архиву кино и звука Австралии, этот ролик не только содержит звук, но является и последним известным фильмом с загадочным тасманийским тигром.

После 85 лет специалисты отцифровали ленту и выложили ее онлайн в память с уже вымершим видом хищников. Некоторые ученые даже пытались упорядочить гены тилацинов и реконструировать мозг.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline#TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFckpic.twitter.com/FSRYXCTTMy — NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020

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