Украина рискует получить серьезное ухудшение проблем с экологией - СМИ

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания.

Современный мир оказался в критической ситуации из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Но Украина к тому же имеет еще одну очень серьезную проблему – экологическую. Украинцы уже наглядно увидели и ощутили на себе, к чему приводит неправильное отношение к окружающей среде. Ужасные суши и ливни, масштабные пожары, убийственный смог, спад грунтовых вод и другие бывшие аномалии становятся нашей новой реальности. И, как считают специалисты, возможно, это только начало.

Именно поэтому неотложно, чтобы ситуация не стала безнадежной, Украина должна принять ряд важных законов о защите окружающей среды и ответственном использовании природных ресурсов. В частности, Украине нужен закон об отходах, кроме того, нужно реформировать экологический контроль, ввести современную систему мониторинга состояния окружающей среды и многое другое.

Об этом говорится в материале 24tv.ua.

Отмечается, что эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания.

"Страна обязательно должна заниматься защитой жизни и здоровья людей, но не менее важно сохранить те виды растений и животных, которые сейчас исчезают безвозвратно. Так, в Украине процветают незаконные охота и торговля редкими видами животных. Такая продажа вообще стала одним из самых прибыльных бизнесов в мире – занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. И наша страна здесь не стоит в стороне. Также в течение последних лет значительно увеличилось количество вмешательств человека в различные экосистемы. Например, строятся автобаны с заборами, животных изолируют и лишают их возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения", - говорится в материале.

По мнению авторов статьи, особого внимания и важных решений требует проблема воды.

"Слабая экологическая политика привела еще и к тому, что системно нарушается природный баланс обитания рыб. А тем временем, критически снижается уровень подземных вод . Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна, а быстро стекает в море. Оказалось, что наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. Поэтому не исключено, что вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев", - отмечается в материале.

Как говорится в статье, если уровень воды существенно падает, то температура воздуха в Украине последние 30 лет, наоборот, постоянно повышается.

"Это приводит к регулярным лесным пожарам. Кроме того, постоянно увеличивается количество вырубок леса, поэтому существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов. Несмотря на это, Украина остро нуждается в новой лесной политике. Существует "командная" система, оставшаяся в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов и не соответствует современным реалиям. Тем временем, из-за варварской вырубки леса исчезает каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины. Но количество вырубок при этом только растет...", - говорится в материале.