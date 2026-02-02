Ученые нашли птицу, которая врет другим животным ради собственной выгоды, - Forbes

Маленькая птица, являющаяся дальним родственником воробья, выработала уникальную стратегию выживания.

Пустыня Калахари, расположенная на юге Африки, является одним из самых сложных для выживания мест на планете. Каждый вид животных и растений, присутствующих в этом адском регионе, имеет свою стратегию выживания. Один из самых интересных примеров приспособления демонстрирует маленькая птица, которая полагается не на силу или ловкость, а на хитрость.

Как пишет на страницах Forbes американский биолог-эволюционист Скотт Треверс, долгое время ученые считали, что умение лгать является уникальной чертой, присущей только людям и некоторым приматам. Но последние исследования показывают, что траурные дронго (Dicrurus adsimilis) из пустыни Калахари, прозванные так за свой черный траурный окрас, также способны намеренно лгать ради собственной выгоды.

Треверс отмечает, что дронго живут в кооперации с другими местными видами, беря на себя роль стража. При приближении опасности эти птички издают громкие металлические звуки, которые предупреждают окружающих калахарских животных о присутствии хищников поблизости.

Однако научные исследования показывают, что дронго на самом деле часто злоупотребляют этим доверием других животных. Исследователи зафиксировали, что птица часто объявляет ложную тревогу, когда замечает, что сурикаты или другие животные поблизости нашли лакомый кусочек еды. Услышав крик дронго, животные бросаются наутек, после чего хитрый лжец спокойно подлетает к брошенным лакомствам и забирает их себе.

Дальнейшие исследования показали, что хитрая птица объявляет тревогу не только на своем "языке", но и успешно имитирует сигналы тревоги на "языках" других видов птиц. Потребность в таком "полиглотстве" возникла из-за того, что со временем животные вокруг начинают игнорировать часто повторяющиеся ложные тревоги, объявленные "языком" дронго.

В целом речь идет о некой эволюционной гонке, в которой дронго придумывают все более коварные способы кричать "Волк!", а другие виды учатся распознавать ложную тревогу.

Скотт Треверс отмечает, что траурные дронго – не единственные животные на планете, которым понятна концепция лжи. Обман в той или иной форме используют также приматы в социальном взаимодействии, а различные виды головоногих, хамелеонов и геконов используют камуфляж для имитации хищников. Однако дронго выделяются тем, что, во-первых, обманывают представителей других видов, а во-вторых, делают это ради получения пищи.

"Многие животные подслушивают тревожные сигналы друг друга, чтобы сформировать взаимные защитные сети. Дронго – первый вид, который показал, что это межвидовое общение может стать палкой с двумя концами, которой можно манипулировать для личной выгоды", – пишет автор публикации.

