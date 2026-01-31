Человечество практически вымерло 900 тысяч лет назад: биолог объяснил, что произошло

В этот период эффективная численность человеческой популяции резко сократилась до чуть более 1200 человек.

В какой-то момент в далеком прошлом человечество, возможно, было пугающе близко к полному исчезновению. Как пишет биолог Скотт Трэверс в статье для Forbes, согласно генетическим данным, опубликованным в исследовании Science 2023 года, наши предки пережили экстремальное сокращение численности около 900 000 лет назад. Это означает, что чуть более тысячи размножающихся особей существовали более 100 000 лет. Это был один из самых серьезных популяционных кризисов для крупных млекопитающих, и он мог потенциально стереть человечество еще до его начала.

Однако это утверждение вызвало ожесточенные дебаты - действительно ли это было событие, близкое к вымиранию, или же мираж, созданный ограничениями генетического анализа. Так что же произошло на самом деле и какие события к этом привели?

Узкое место в человеческой ДНК

В исследовании 2023 года группа исследователей проанализировала генетические данные более чем 3000 современных людей из африканских и неафриканских популяций. Результаты показали, что примерно от 930 000 до 813 000 лет назад эффективная численность человеческой популяции (количество особей, передающих гены следующему поколению: людей, которые смогли успешно размножаться) резко сократилась до 1280 человек – снижение более чем на 98% по сравнению с более ранними уровнями. К тому же, результаты показывают, что это "бутылочное горло" сохранялось более 100 000 лет, что является необычно долгим сроком для такого серьезного демографического коллапса. С точки зрения эволюции это означает, что человечество было на грани вымирания.

Изменения климата

При этом такое "бутылочное горло" совпадает по времени с периодом глубоких экологических потрясений: переходом от раннего к среднему плейстоцену. В этот период, около миллиона лет назад, климатическая система Земли претерпевала резкие изменения. Ледниковые щиты расширялись, а уровень моря понижался; в свою очередь, экосистемы Африки и Евразии неоднократно подвергались разрушению.

Для ранних предков человека эти изменения были бы катастрофическими. Источники пищи были скудными, а их места обитания разделены, что значительно затрудняло выживание. Именно поэтому они не смогли восстановиться так быстро, как это делают многие виды после кратковременных скачков.

Генетическая перезагрузка

Время возникновения "бутылочного горла" совпадает с периодом, когда ископаемые данные становятся скудными и неоднозначными, и лишь позже за этим следует появление более узнаваемых форм человека. Некоторые предполагают, что этот спад численности популяции мог послужить генетической "перезагрузкой" в том смысле, что он мог уменьшить разнообразие и подготовить почву для последующих эволюционных инноваций.

Также это "бутылочное горло" совпадает с оценками того, когда люди перешли от 48 хромосом, как у других человекообразных обезьян, к 46 хромосомам, которые у нас есть сегодня. Хотя само по себе это слияние хромосом не сделало нас людьми, оно значительно облегчило небольшой, изолированной популяции генетические изменения, которые могли бы успешно распространиться и закрепиться, отмечает Трэверс.

Действительно ли человечество находилось на грани вымирания?

Не все генетики убеждены, что "бутылочное горло" 900 000 лет отражает реальную демографическую катастрофу. В последующем исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Genetics, другие исследователи утверждали, что данные исследования 2023 года могли быть статистическим артефактом: закономерностью, созданной предположениями в модели, а не подлинным сокращением численности популяции.

Ранее Скотт Трэверс объяснял, почему люди потеряли шерсть в ходе эволюции.

