Неожиданный гость стал приходить к гнезду и клевать его обитателей.

На остров Галиндез, к украинской полярной станции "Академик Вернадский" пришел строгий инспектор - антарктический пингвин. Как пояснили в Национальном антарктическом научном центре Украины, эту птицу называют полицейским, ведь черная тонкая полоска на его подбородке напоминает ремешок на шлеме констебля.

"Сначала он появился у причала и очевидно обнаружил какие-то нарушения в одном из гнезд субантарктических пингвинов - это те, которые тысячами живут на нашем острове. Неожиданный гость стал приходить к этому гнезду и клевать его жителей. Тамошняя пара активно отбивалась от него. Так продолжалось несколько дней, но в конце концов пингвины поладили, и "полицейский" переместился в другую часть острова", - рассказали ученые.

По словам биолога 29-й УАЭ Светозара Давыденко, из трех видов пингвинов, обитающих в районе украинской станции "Академик Вернадский", антарктические - самые агрессивные. Некоторое время на острове Галиндез их было даже двое: возможно, это пара, которая искала себе место для гнездования.

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"И один из них решил "отжать" гнездо у субантарктических пингвинов. Но те отстояли свою территорию", - рассказал Давыденко.

По словам ученых, в основном в Антарктике пингвины мирно существуют между собой, ведь имеют разный образ жизни и стратегии охоты. Однако ссоры между видами тоже иногда случаются.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский"

Недавно украинские полярники сняли возле станции "Академик Вернадский", на острове Галиндез, необычное событие - единственная "сухопутная" антарктическая птица сивка белая устроила себе "баню" в воде, которая скопилась в лодке, накрытой брезентом. Ученые говорят, что называют эту красивую белоснежную птицу гибридом курицы с голубем.

Птица не имеет плавательных перепонок на лапах, а значит живет исключительно на суше, однако "принимать ванну" этим птицам также надо - вода очищает от грязи, паразитов и бактерий. Если перья не мыть, в них могут поселиться вредители, вызывающие инфекции и болезни.

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