В районе украинской полярной станции осадки бывают почти 300 дней в году.

В последние дни вАнтарктике постоянно идет мокрый снег. Об этом сообщает Национальный антирктический научный центр.

Ученые отмечают, что станция "Академик Вернадский" расположена на острове в морском регионе, где осадки - обычное явление. Здесь они бывают почти 300 дней в году: снег, дождь или снег с дождем.

В последние дни из-за постоянных осадков высота снежного покрова возле украинской станции достигла 180 см. И это при том, что в Антарктике завершается весна.

В центре рассказали, что за каждым участником экспедиции закреплен определенный участок вокруг станции, который он должен регулярно откапывать. Также дневной и ночной дежурные постоянно чистят основные дорожки. А еще бывают уборки снега всей командой.

Украинские полярники зафиксировали редкое явление

В начале ноября украинские полярники смогли наблюдать полный штиль.

По словам ученых, это редкое явление возле украинской полярной станции, расположенной на острове Галиндез, ведь в этом районе Антарктики постоянно дуют сильные ветры, а также наблюдаются осадки. Но когда изредка наступает затишье, то можно сделать очень красивые фото в океане.

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