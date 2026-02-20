На Сицилии мужчина сделал собаку 'соучастником', незаконно избавляясь от мусора

Таким образом мужчина пытался избежать камер наблюдения.

Мужчина из итальянской Сицилии научил свою собаку выбрасывать мешки с мусором на обочину дороги. Таким образом он пытался избежать камер наблюдения, установленных для борьбы с незаконным выбрасыванием мусора, пишет The Guardian.

На странице города Катания в Facebook выложено видео с собакой, которая несет в пасти пакет мусора и оставляет его на обочине дороги. Пост прокомментировали полицейские, отметив, что "изобретательность никогда не может стать алиби для нецивилизованности".

Власти заявили, что сцена не оставляет места для сомнений: животное научили уберечь своего владельца от съемок на видео незаконного выбрасывания мусора. Такое поведение, отметили они, "столь же хитрое, сколь и неправильное": владелец собаки загрязнял город, пытаясь обойти правила, и эксплуатировал домашнего питомца.

Видео дня

Сообщается, что мужчина был установлен и оштрафован.

Как пишут авторы статьи, незаконный сброс отходов является постоянной проблемой в Италии. Это наносит значительные экологические и экономические потери. В 2023 году было зарегистрировано более 9300 правонарушений, связанных с отходами, что на 66% больше, чем в предыдущем году.

Муниципалитеты все чаще устанавливают камеры наблюдения, чтобы ограничить незаконный сброс мусора и нецелевое использование пунктов переработки. Эта стратегия опирается на видеозаписи для наложения высоких штрафов. Согласно итальянскому законодательству, несанкционированное оставление отходов, в частности пакетов для бытового мусора, может повлечь за собой штрафы от 1500 до 18 000 евро , а также возможно уголовное преследование.

Проблема уборки мусора

Напомним, что курортныйгород Дубровник в Хорватии, считающийся одним из самых популярных направлений Балкан, столкнулся с серьезной мусорной проблемой. После шторма на пляже города выбросило тонны мусора. Власти предположили, что его прибило течениями из соседней Албании.

Вас также могут заинтересовать новости: