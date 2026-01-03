Этот редкий заяц не изменился за 6 миллионов лет и скрывается в японских лесах

Лазающий заяц требует особого сочетания лесных условий.

Лазающий заяц (Pentalagus furnessi) является эндемичным видом японских островов Амами-Осима и Токуносима в архипелаге Рюкю. Это животное часто называют "живым ископаемым", так как это единственный выживший представитель своего рода, пишет Indian Defence Review.

Чем особенный лазающий заяц

Отмечается, что лазающий заяц уникален как по внешнему виду, так и по происхождению. Это одно из немногих млекопитающих, выживших в условиях изоляции, хищников и изменения среды обитания со времен плейстоцена.

Отличительными чертами лазающего зайца являются его черно-коричневая шерсть, короткие лапы, крошечные глаза и очень маленькие уши. У этого зайца толстые и прочные когти, с помощью которых он роет норы на крутых лесистых склонах.

Видео дня

Ученые выяснили, что близким родственником лазающего зайца является вымерший вид Pliopentalagus. Исследователи предполагают, что Pentalagus furnessi мог отделиться еще в среднем миоцене, что ставит его в ряд самых ранних зайцевых.

Кроме того, лазающий заяц требует особого сочетания лесных условий: мозаики старых и молодых лесов, густого подлеска и прохладных, затененных долин. Эти леса когда-то покрывали большую часть островов, но широкомасштабная вырубка, сельское хозяйство и жилищное строительство резко сократили их ареал.

Лазающий заяц под угрозой исчезновения

В издании рассказали, что Международный союз охраны природы относит лазающих зайцев к категории находящихся под угрозой исчезновения. Согласно оценкам популяции, проведенным в 2004 году, количество особей на Амами-Осима сократилось с примерно 6100 в 1990-х годах до 2000–4800 к 2003 году. На Токуносиме, где лесной покров более фрагментирован, считается, что осталось только около 400 таких зайцев.

В издании подчеркнули, что среда обитания лазающих зайцев не только сокращается, но и фрагментируется. На острове Амами-Осима лесной покров по-прежнему составляет 86% территории, в то время как на острове Токуносима этот показатель составляет всего 44%.

Одним из самых серьезных ударов для лазающих зайцев стали не люди, а небольшие плотоядные млекопитающие, завезенные с благими намерениями. В 1979 году на острове Амами-Осима выпустили яванских мангустов, которые должны были бороться с ядовитыми змеями, но вместо этого они нашли себе новую добычу - местные виды, включая лазающих зайцев.

Чтобы бороться с этим, Министерство окружающей среды Японии в 2005 году начало программу по истреблению мангустов. Несмотря на достигнутый прогресс, лазающие зайцы по-прежнему находятся под угрозой со стороны диких кошек и собак, которые приспособились к жизни в лесных регионах.

В Таиланде обнаружили диких кошек, которые почти 30 лет считались вымершими

Ранее в южной части Таиланда впервые за почти 30 лет заметили суматранских кошек. Это один из самых редких видов диких кошек в мире.

Ученые в последний раз фиксировали суматранских кошек в южной части Таиланда в 1995 году. Из-за этого некоторые исследователи пришли к выводу, что этот вид вымер.

Защитники природы с помощью фотоловушек в 2024 году зарегистрировали 13 случаев обнаружения суматранских кошек, а в 2025 году - еще 16. Наиболее воодушевляющим было фотографическое свидетельство о наличии самки с детенышем, что свидетельствует о том, что популяция по-прежнему размножается.

Вас также могут заинтересовать новости: