В Одессе массово гибнут морские коньки: эколог назвал вероятные причины

В частности, морские организмы могли погибнуть в результате попадания в акваторию растительного масла из-за российских атак по порту "Пивденный".

На пляжах Одессы зафиксирована массовая гибель морских коньков – сотни этих редких существ выбрасывает на побережье, вероятно, из-за утечки растительного масла, которая произошла в декабре прошлого года в результате атаки РФ на порт "Пивденный". Такое мнение высказал эколог, руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

По его словам, во время обследования побережья Одессы в районе 9-11 станций Большого Фонтана зафиксированы массовые выбросы организмов, среди которых аномально высокая концентрация черноморского морского конька – Hippocampus guttulatus.

"На отдельных участках я насчитал до 35 особей на 1 кв. м побережья", - подчеркнул эколог.

Как отмечает Балинский, скопление тел на определенных участках не означает, что гибель организмов произошла именно здесь – береговая линия на этой части побережья работает как ловушка и зона аккумуляции. Согласно объяснению специалиста, из-за системы течений, конфигурации берега и местной гидродинамики, погибшие организмы сносит и они концентрируются в конкретных "точках".

"То есть место, где мы фиксируем массовый выброс, и реальная зона воздействия могут быть разделены километрами акватории... Избирательность гибели вида-индикатора указывает на специфический тип воздействия", – считает эколог.

По его мнению, основная причина гибели коньков – масштабная утечка растительного масла, произошедшая в декабре 2025 года в результате атаки РФ по инфраструктуре в районе порта "Пивденный". Тогда, уточнил специалист, вблизи выхода Большого Аджалыкского лимана в Черное море произошел масштабный разлив масла, часть которого со временем осела на дно. Из-за этого процесса произошло загрязнение большой площади бентоса – организмов, обитающих на почве и в почве дна водоемов.

"Во время штормов эти донные отложения снова поднимаются в придонный слой воды. В таком состоянии они формируют полимеризованные тяжи и сгустки, которые могут механически забивать жабры придонных рыб и нарушать дыхание. Вероятно, этот разлив уже нанес серьезный удар и по организмам-фильтраторам. Мы ожидаем вторичного поражения колоний мидий – одного из ключевых природных фильтров прибрежной экосистемы", – предполагает Балинский.

Масштаб проблемы, добавляет он, подтверждает также тот факт, что сгустки растительного масла и погибшие птицы обнаружены на 28-м км песчаной пересыпи в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) во время обследования участка 27 января. То есть удаленность выбросов от места аварии (около 150 км) свидетельствует об общерегиональном характере загрязнения.

Балинский также не исключает еще одну версию – хроническое загрязнение моря тяжелыми металлами, к которому морские коньки очень чувствительны. Как пояснил специалист, этот фактор необходимо проверить лабораторно, чтобы исключить или подтвердить специфическое токсическое воздействие.

"Среди возможных факторов также рассматриваются сероводородные подъемы, аварийные сбросы или прорывы очистных сооружений. Такие события обычно имеют менее избирательный характер, но должны быть учтены в общей картине", – констатирует представитель "Зеленого листа".

Он также пояснил, что в советское время из-за катастрофического промышленного и химического загрязнения морские коньки в Одесском заливе фактически исчезли – это был один из показателей глубокой деградации прибрежных экосистем. Только с 2017 года они начали регулярно появляться возле Одессы, и появление этих существ выглядело как "осторожный, но реальный сигнал восстановления моря".

Однако сейчас этот постепенный процесс стабилизации экосистемы столкнулся с вызовами полномасштабной войны.

"Черное море сегодня – это большое поле доказательств экоцида, который не остался в прошлом, а продолжается каждый день. Наша задача – точно установить механизмы гибели организмов, лежащих в основе здоровья всего Одесского залива", – подчеркнул эколог.

На побережье Черного моря, на пляжах Одессы, зафиксирован массовый выброс черноморских морских коньков. Их видели, в частности, в районе пляжа "Ланжерон" и т. д. С целью проверки 28 января специалистами Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа проведено обследование прибрежной полосы моря на участке от пляжа "Ланжерон" до 16-й станции Большого Фонтана. Зафиксированы выбросы коньков вдоль береговой линии с плотностью от 2 до более 90 экземпляров на 1 кв. м побережья.

Из-за массированных атак РФ по порту "Пивденный" (Одесская область) в Черное море попали тонны растительного масла. По словам экологов, растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности, ограничивающую доступ кислорода и света для морских организмов. Масло было зафиксировано на нескольких пляжах Одессы, погибло много птиц.

