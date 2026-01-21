В Одесской области фотоловушка 'поймала' очень осторожного хищника (видео)

Им оказался шакал, который днем осматривал морское побережье.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области в фотоловушку попал шакал. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, обнародовав соответствующую видеозапись.

Интересно, что хищник попал в объектив днем – на кадрах четко видно, как животное на побережье оглядывается по сторонам и что-то (или кого-то) внимательно высматривает.

По словам Русева, это обычный шакал (Canis aureus), который является очень осторожным животным. На видео зафиксировано, как он осматривает пространство морского побережья.

"Здесь он питается мышевидными грызунами. И как настоящий санитар природных экосистем, ищет на берегу выброшенные морем питательные остатки животных. Во время охоты конкурирует с другими хищниками нацпарка – барсуками, лисами, енотовидными собаками", – рассказал ученый.

Енотоподобные собаки в нацпарке "Тузловские лиманы"

Недавно в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", зафиксировали енотоподобных собак. Доктор биологических наук Иван Русев обнародовал соответствующее видео с фотоловушки. В частности, зафиксировано двух животных, которые что-то вынюхивают в земле.

Енотоподобные собаки встречаются не часто в нацпарке "Тузловские лиманы". Сейчас, в зимний период, несмотря на периодическое влияние войны на природные экосистемы, они образуют пары и путешествуют в поисках "жилья" среди барханов побережья Черного моря.

