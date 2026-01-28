На одесские пляжи выбросило сотни мертвых морских коньков: что случилось

Для установления возможных причин гибели специалисты отобрали пробы морской воды.

На побережье Черного моря, в частности на пляжах Одессы, зафиксирован массовый выброс погибших черноморских морских коньков. Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, побережье в Одессе обследовано из-за появления информации о выбросе этих рыб.

"Начиная с 27 января начала распространяться информация о массовом выбросе погибших черноморских морских коньков на побережье Черного моря, в частности в районе пляжа "Ланжерон" Одессы. С целью проверки указанной информации 28 января государственными инспекторами ПЭК №1 Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа проведено обследование прибрежной полосы Черного моря на участке от пляжа "Ланжерон" до 16-й станции Большого Фонтана", - говорится в сообщении.

Во время обследования, отмечают в инспекции, зафиксированы выбросы морских коньков (Hippocampus guttulatus) вдоль береговой линии с плотностью от 2 до 92 экземпляров на 1 кв. м побережья. При этом количество погибших особей постепенно уменьшается в направлении 16-й станции Большого Фонтана.

Видео дня

Для установления возможных причин гибели водных организмов специалисты отобрали пробы морской воды. В настоящее время продолжается мониторинг состояния прибрежной зоны.

Морской конек: что о нем известно

Длинный морской конек (Hippocampus guttulatus) - вид лучеперых рыб семейства игольчатых. Голова расположена под углом к телу и пригнута к брюху. Рыба способна двигать головой вверх и вниз, чего не способны почти все современные виды рыб. Тело покрыто костными пластинками, образующими поперечные кольца. На теле есть многочисленные длинные шипы, кожистые выросты, позволяющие маскироваться рыбе среди водорослей. Глаза способны независимо смотреть в разные стороны, охватывая сектор обзора почти 300 градусов (как у хамелеона). Как и хамелеон, эта рыбка способна менять цвет тела - от серовато-бурого, красного до желтого, буро-зеленого цвета.

Оригинальный внешний вид этой рыбки привел к тому, что каждый посетитель Черного моря пытался увезти с собой в качестве сувенира засушенного морского конька. В конце 1980-х - начале 1990-х годов вылавливались сотни тысяч особей конька. Это привело к полному исчезновению этого вида в рекреационных зонах, поэтому, согласно открытым источникам, в 1994 году черноморская популяция морского конька была включена в Красную книгу Украины, а его вылов был запрещен.

Обитает рыбка на прибрежных отмелях, среди зарослей водной растительности, в приливной зоне на глубине до 20 метров.

Новости экологии

Напомним, в большой купольной оранжерее Киевского ботанического сада имени Гришко замерзает уникальная коллекция тропических растений. По словам заведующего отделом тропических растений Романа Иваникова, это происходит из-за отсутствия отопления. Коллекция оранжереи насчитывает около 4 тыс. видов, является крупнейшей в Украине и имеет статус национального достояния. Однако сейчас сложилась критическая ситуация - из-за холода растения сбрасывают листья, фиксируются некрозы тканей.

Вас также могут заинтересовать новости: