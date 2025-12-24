Экологическая катастрофа произошла на побережье Одессы из-за ударов РФ по порту "Пивденный".

На побережье Одессы пытаются спасти сотни птиц, которые стали жертвами утечки растительного масла из резервуаров в порту "Пивденный", поврежденных в результате ударов России.

В частности, к жителям города обратился директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, который просит людей приносить птиц в зверинец.

"Дорогие друзья, вы все уже знаете, какая ужасная экологическая катастрофа произошла. Вследствие ударов РФ произошла утечка масла и сейчас на одесских пляжах очень много пострадавших птиц. Некоторые из них еще могут быть спасены - их достаточно большое количество. Поэтому прошу вас, если видите на пляже птицу, которая нуждается в помощи, которая залипла в масле, кладите в коробку и везите в зоопарк", - подчеркнул Беляков в видеообращении.

По его словам, на территории зоопарка обустроили прием пострадавших птиц: их здесь отмывают от масла, сушат, а затем выпустят в природу.

Как подчеркнул Биляков, спасать птиц надо как можно быстрее - от оперативности зависит сохранение их жизни. Сейчас в зоопарк уже привезли десятки различных птиц, среди которых - большой нырок и нырок красношейка.

Один из местных ТГ-каналов сообщил, что утром в зоопарк уже доставили более 200 птиц. Специалисты учреждения просят людей, которые самостоятельно помыли и посушили птиц, все равно привезти их в зоопарк, ведь перед выпуском в природу особей надо правильно откормить, провести соответствующую реабилитацию. Иначе усилия напрасны - они погибнут.

В свою очередь руководитель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что загрязнение зафиксировано в пределах территории Одесского района. Причина - повреждение резервуаров с подсолнечным маслом в результате вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре - часть масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с дальнейшим выходом в море.

"Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала. В этот период специалисты проводили поэтапное установление боновых заграждений", - уверяет Кипер.

По его словам, сейчас осуществляется мониторинг состояния воды, экологическая инспекция фиксирует нанесенный окружающей среде ущерб. Побережье ограждено, привлечены дополнительные насосы и помпы.

Для недопущения дальнейшего распространения загрязнения, отметил Кипер, силами администрации морского порта "Пивденный" портовый канал перекрыт двумя слоями боновых заграждений. К работам привлечены специализированный флот и суда для сбора загрязнений с поверхности воды.

Загрязнение Черного моря из-за вражеских атак на порт "Пивденный"

Из-за массированных атак армии РФ по порту "Пивденный" (Одесская область) в Черное море попали тонны растительного масла. Акватория порта временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки. В АМПУ уверяют, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду.

В то же время, по словам экологов, растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности, ограничивающую доступ кислорода и света для морских организмов и приводит к их гибели. Экологи отмечают, что произошла экологическая катастрофа. На ряде пляжей Одессы уже зафиксировано масло, на берегу - десятки погибших птиц.

