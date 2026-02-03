Эта рыба способна запоминать человеческие лица: биолог объяснил, как она это делает

В ходе исследования рыбы продемонстрировали высочайшую точность распознавания лиц.

На протяжении десятилетий люди полагали считали, что распознавание лиц является задачей, требующей большого и сложного мозга. Тем не менее, в животном мире есть и исключения.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал об одной маленькой тропической рыбе, которая способна распознавать человеческие лица и даже запоминать их. Речь идет о рыбах семейства брызгуны.

Удивительное зрение и память рыбы

Биолог напомнил, что брызгуны являются тропическими пресноводными рыбами, которые обитают на окраинах мангровых зарослей и в медленно текущих реках Юго-Восточной Азии и северной Австралии. Эти рыбы известны своей способностью целиться и плевать водой в насекомых, сидящих над поверхностью воды.

В исследовании 2016 года, опубликованном в Scientific Reports, группа ученых из Оксфордского университета и Университета Квинсленда решила проверить, насколько хорошо брызгуны могут различать сложные визуальные образы, например, человеческие лица. Для такого навыка обычно необходима большая и специализированная часть мозга - неокортекс, которой обладают только приматы и некоторые птицы.

Трэверс отметил, что у брызгунов нет неокортекса, но они успешно прошли испытания в рамках исследования. Ученые показывали рыбам изображения человеческих лиц на экране компьютера, который был расположен над аквариумами. Каждую рыбу обучили плевать струей воды в одно конкретное лицо, и в обмен на это она получала пищевое вознаграждение.

Биолог поделился, что в тестах, где лицо показывали на фоне 44 незнакомых альтернатив, брызгуны правильно идентифицировали нужное лицо примерно в 81% случаев. Во второй серии испытаний с изображениями, в которых не учитывались цвета и форма головы человека, их точность увеличилась до примерно 86%.

Как эти рыбы запоминают лица

Трэверс отметил, что обучение рыбы плевать на фотографии может показаться милым трюком, но с научной точки зрения это нелегкая задача. Несмотря на полное отсутствие неокортекса, брызгуны все же смогли научиться выполнять сложную задачу.

Биолог добавил, что брызгуны видят мир не так, как люди. Их зрительная система приспособлена к жизни в трехмерном водном мире, где восприятие глубины, быстрое наведение на цель и отслеживание движения являются критически важными навыками.

Именно по этой причине способность распознавать тонкие особенности других существ (такие как различия между человеческими лицами) может быть для брызгунов даже проще, чем для других животных, которые живут в основном на плоских поверхностях.

Какая рыба может жить без кислорода несколько месяцев

Ранее эволюционный биолог Скотт Трэверс рассказал о золотом карасе (Carassius carassius). Он отметил, что эта рыба способна жить без кислорода несколько месяцев.

Золотой карась обитает в прудах и озерах Северной Европы и Азии, многие из которых замерзают в зимние месяцы. К середине зимы эти воды становятся полностью бескислородными.

Многие рыбы во время зимы мигрируют из прудов и озер Северной Европы и Азии, иначе они задохнутся. Тем не менее, золотой карась остается там.

