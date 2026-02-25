Эта рыба способна менять свой пол: биолог объяснил, зачем она это делает

Эти рыбы придерживаются строгой иерархии внутри своих групп.

Многим людям, которые хотя бы раз смотрели мультфильм "В поисках Немо", наверняка запомнились яркие оранжевые рыбы рода рыба-клоун. Эти рыбы известны не только своим ярким окрасом, но и одной необычной особенностью - они могут менять свою репродуктивную анатомию.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о том, как рыбы-клоуны могут менять свой пол. Он объяснил, зачем рыбы делают это.

Как рыбы-клоуны меняют свой пол

Биолог отметил, что рыбы-клоуны живут в тесных семейных группах, привязанных к морской анемоне. Внутри этой группы есть только две рыбы, которые размножаются: доминирующая самка и ее самка-партнер, а подчиненные самцы ждут своего часа.

Трэверс подчеркнул, что такая иерархия лежит в основе биологии этого рода. Более того, если ведущая самка исчезает, доминирующий самец начинает сложный физиологический процесс превращения в самку.

Биолог поделился, что в исследовании 2003 года говорится о том, что социальные сигналы неизменно вызывают у самца рыбы-клоуна всплеск роста и изменение поведения. Потеря доминирующей самки является сильнейшим социальным триггером, инициирующим смену пола.

Кроме того, ученые выяснили, что биологическая трансформация, которая следует за этим, происходит в мозге и теле рыбы на молекулярном уровне. В ходе исследования 2024 года ученые с помощью передовой технологии секвенирования РНК обнаружили широко распространенные различия в типах клеток мозга и экспрессии генов между самцами и самками рыб-клоунов.

Ученые идентифицировали ключевые молекулярные системы, участвующие в этой нейронной трансформации, включая как эстрогенные пути, так и нейропептидную сигнализацию. Биолог объяснил, что это предполагает, что мозг, вероятнее всего, активно инициирует и координирует смену пола, рассматривая ее как событие, затрагивающее весь организм

Что заставляет рыб-клоунов менять пол

Трэверс рассказал, что молекулярная хореография смены пола также включает в себя хорошо изученные пути половых стероидов и регуляторные гены. Ароматаза - фермент, кодируемый геном cyp19a, который преобразует тестостерон в эстроген - играет главную роль в этом процессе у рыб.

Более конкретно, значительное повышение активности обоих вариантов гена ароматазы происходило после нескольких месяцев спаривания и социального взаимодействия, причем для завершения перехода требовалось не менее пяти месяцев. Это означает, что изменение экспрессии генов является не только триггером смены пола, но и может быть постоянной частью процесса, переводя социальный контекст в биологию развития, подчеркнул биолог.

Трэверс поделился, что этот процесс представляет собой каскад, в котором участвуют мозг, поведение и тело. Однако поведение рыб-клоунов не обязательно меняется мгновенно, когда биологический механизм запускается.

В одном из исследований 2022 года сказано о том, что агрессивность и родительское поведение у рыб-клоунов, проходящих смену пола, оставались мужскими, несмотря на внутренние процессы. Только после того, как физические аспекты смены пола продвинулись, ученые увидели сдвиг поведенческих черт в сторону типичных женских моделей.

