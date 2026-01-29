Издает звук, похожий на откупоривание шампанского: в Одесской области поймали интересную птицу

Сейчас в заповеднике "Тузловские лиманы" зимует несколько сотен таких птиц.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области поймали для исследований и отпустили в дикую природу лысуху обычную – водоплавающую птицу, самец которой издает звук, напоминающий откупоривание бутылки шампанского.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео.

"Зима – суровое время года для птиц. Среди многих водоплавающих птиц в национальном природном парке "Тузловские лиманы" зимует и лысуха обыкновенная (Fulica atra). Когда морозно, их легко ловить на приманку для научных исследований", – рассказал ученый.

По его словам, несколько птиц поймали, сняли соответствующую информацию, окольцевали и отпустили в дикую природу.

Как добавил исследователь, сейчас в нацпарке их зимует несколько сотен особей, но были времена, когда орнитологи на Тузловских лиманах насчитывали тысячные стаи.

Лысуха обыкновенная: что о ней известно

Лысуха обыкновенная (Fulica atra) – небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых. Распространена в Европе, Азии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых районах Северной Африки. Имеет черно-сырецовое тело, блестящую черную голову и белый клюв с белым лобным щитком. В Украине гнездовая, перелетная, зимующая птица. Имеет длину 36-38 см и размах крыльев 70-80 см. Вес самцов составляет около 890 г, а самок – 750 г.

Особой приметой лысухи является белый клюв и белая кожистая бляшка на лбу. Большую часть времени эта птица проводит на воде, чем отличается от других пастушковых. Самца можно отличить от самки только по характерному глухому крику. Он издает короткое и беззвучное "тсск", напоминающее звук откупоривания бутылки шампанского. Зато голосистая самка дает о себе знать скрипучим "кью".

Шакалы в нацпарке "Тузловские лиманы"

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" недавно в фотоловушку попал шакал. На кадрах зафиксировано, как животное среди бела дня оглядывается на побережье на все стороны и что-то (или кого-то) внимательно высматривает. Обычный шакал является очень осторожным животным. Питается мышевидными грызунами. Как настоящий санитар природных экосистем, ищет на берегу выброшенные морем питательные остатки животных. Во время охоты конкурирует с другими хищниками нацпарка – барсуками, лисами, енотовидными собаками.

