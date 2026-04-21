Спасение лемура Котика: КиевЗоо показал очередную жертву домашнего содержания

Ему примерно четыре года, и у него полностью отсутствует видовая социализация.

Лемура по имени Котик – очередную жертву домашнего содержания – волонтеры зоозащиты нашли и вывезли из Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

В зоопарке подчеркнули, что война обнажила проблему массового содержания диких животных в частных домах и дворах. Они показали "очередную жертву домашнего содержания".

"Переданному в "КиевЗоо" кошачьему лемуру Котику примерно 4 года. И хотя он, к счастью, не получил ранений или ушибов, но из-за неправильных условий содержания вне группы себе подобных у этого примата полностью отсутствует видовая социализация", – говорится в сообщении.

Видео дня

Так, сейчас животное находится на 40-дневном карантине в ветеринарном госпитале зоопарка, где проходит все необходимые диагностические процедуры и анализы.

Далее Котика ждет сложный и долгий путь адаптации и социализации в группе кошачьих лемуров на одном из зеленых островов озер Нижнего парка.

"Еще раз напоминаем о недопустимости содержания диких животных в домашних условиях, чтобы потом специалистам не приходилось спасать и реабилитировать искалеченные души этих живых "игрушек", – призвали в зоопарке.

Новости Киевского зоопарка

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения проснулись уссурийские белогрудые медведи Бери и Боб.

После сна они начали исследовать, что изменилось в их уличных владениях за зиму. А лакомства, спрятанные специалистами в разных укромных уголках, стимулировали их активность, что очень важно после долгого зимнего сна.

